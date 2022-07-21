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Автор Ирина Гусакова

Эксперт: "Восстановить поврежденные ногти поможет солевая ванночка"

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В настоящее время услуга маникюра занимает лидирующую роль в beauty-индустрии. Практически каждая женщина делала хоть раз данную процедуру. Но, к сожалению, бывает, что из-за некачественной работы мастера или несерьезного отношения клиентов к своим ногтям они могут испортиться. О том, как их восстановить, рассказала читательницам Pravda.Ru мастер маникюра, призер чемпионатов по маникюру NAIL STAR, "Золотая Долина", основатель студии маникюра и педикюра Candy NAIL Айзиля Гильмутдинова.

Эксперт: "Восстановить поврежденные ногти поможет солевая ванночка"

Как могут испортиться ногти

  • Долгая носка покрытия гель-лаком.

Это самая распространенная ошибка среди клиентов. Когда мастера маникюра советуют прийти на процедуру через 2-3 недели, то это делается не для того, чтобы заработать больше денег, а для вашей же безопасности. Длительная носка может привести к расслоению, истончению ногтевой пластины, а также может произойти поломка, т. к. у ногтя есть зона стресса, это место, где он чаще всего ломается, и чем дальше эта зона стресса от основания ногтя, тем больше вероятность сломать ногтевую пластину. Также сразу после маникюра край покрытия находится под кутикулой, но при отрастании оно отходит от ногтя, и могут возникнуть "воздушные карманы", куда начинают попадать вода, грязь, что создает благоприятную микрофлору для грибка. Если ногти изменили цвет или появился запах, не покрывайте ногти гель-лаком, обязательно обратитесь к врачу-дерматологу.

  • Некачественный гель-лак.

Большое количество метакрилата в составе некоторых гель-лаков может пересушить ногтевую пластину, и она становится очень хрупкой и ломкой. Обращайте внимание на материалы, с которыми работает ваш мастер.

  • Неправильная работа мастера при работе с аппаратом для маникюра.

Неопытные мастера могут "перепилить" ногтевую пластину при снятии гель-лака или обработки кутикулы, что может привести к нарушению матрикса. Да, ценник на услуги у "новичков" в этой индустрии ниже, но и последствия после такого маникюра могут быть плачевными.

Как восстановить ногти

Восстановление ногтей в среднем занимает 1.5-3 месяца, будьте терпеливы, процедуры выполняйте регулярно.

  • Обязательно уберите длину, чем дольше растут поврежденные ногти, тем больше их склонность к расслоению и растрескиванию, и обычно ноготь ломается глубоко. Максимально отрежьте ногти и желательно закруглите края.
  • Увлажняйте кутикулу 2-3 раза в день специальными маслами, здоровая кутикула — залог здоровых ногтей.
  • Ни в коем случае не шлифуйте поврежденные ногти пилкой или бафами, это может еще больше усугубить ситуацию с истощенными ногтями.
  • Пользуйтесь специальными лечебными лаками, они содержат витамины и минералы для укрепления ногтей.
  • Делайте парафинотерапию. Это спа-процедура для ваших ручек и ногтей. Эта услуга есть во многих салонах красоты, но можно делать ее и дома, если приобрести необходимые материалы, которые продаются в магазинах товаров для маникюра.
  • В домашних условиях также помогает солевая ванночка: в мисочку насыпьте 2 столовых ложки соли, 2 капли йода и залейте одним стаканом кипятка, когда все ингредиенты растворятся и раствор чуть-чуть остынет, погружаем туда пальчики и держим 20 минут. Если на ногтях остался желтый цвет от йода, то можно протереть их долькой лимона, держим 5 минут и смываем водой. После нанесите питательный крем на руки.
  • Делайте домашнюю работу в перчатках. Горячая вода, химические средства для мытья посуды и уборки, бактерии, которые присутствуют на раковине, в унитазе — это все негативно сказывается на здоровье ваших рук и ногтей. Вначале лень каждый раз одевать их при уборке, но потом это войдет в привычку.

Ухаживайте за своими ногтями правильно и следите за их здоровьем, ведь руки — это визитная карточка каждой женщины.

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