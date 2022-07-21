В настоящее время услуга маникюра занимает лидирующую роль в beauty-индустрии. Практически каждая женщина делала хоть раз данную процедуру. Но, к сожалению, бывает, что из-за некачественной работы мастера или несерьезного отношения клиентов к своим ногтям они могут испортиться. О том, как их восстановить, рассказала читательницам Pravda.Ru мастер маникюра, призер чемпионатов по маникюру NAIL STAR, "Золотая Долина", основатель студии маникюра и педикюра Candy NAIL Айзиля Гильмутдинова.
Это самая распространенная ошибка среди клиентов. Когда мастера маникюра советуют прийти на процедуру через 2-3 недели, то это делается не для того, чтобы заработать больше денег, а для вашей же безопасности. Длительная носка может привести к расслоению, истончению ногтевой пластины, а также может произойти поломка, т. к. у ногтя есть зона стресса, это место, где он чаще всего ломается, и чем дальше эта зона стресса от основания ногтя, тем больше вероятность сломать ногтевую пластину. Также сразу после маникюра край покрытия находится под кутикулой, но при отрастании оно отходит от ногтя, и могут возникнуть "воздушные карманы", куда начинают попадать вода, грязь, что создает благоприятную микрофлору для грибка. Если ногти изменили цвет или появился запах, не покрывайте ногти гель-лаком, обязательно обратитесь к врачу-дерматологу.
Большое количество метакрилата в составе некоторых гель-лаков может пересушить ногтевую пластину, и она становится очень хрупкой и ломкой. Обращайте внимание на материалы, с которыми работает ваш мастер.
Неопытные мастера могут "перепилить" ногтевую пластину при снятии гель-лака или обработки кутикулы, что может привести к нарушению матрикса. Да, ценник на услуги у "новичков" в этой индустрии ниже, но и последствия после такого маникюра могут быть плачевными.
Восстановление ногтей в среднем занимает 1.5-3 месяца, будьте терпеливы, процедуры выполняйте регулярно.
Ухаживайте за своими ногтями правильно и следите за их здоровьем, ведь руки — это визитная карточка каждой женщины.
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