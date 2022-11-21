ЦБ РФ предупредил граждан РФ о новой схеме мошенников: звонят от имени полиции

Центральный банк сообщает о новой схеме мошенников, которые "охотятся" на платёжные карты и денежные средства россиян.

"Злоумышленники звонят гражданам и представляются сотрудниками правоохранительных органов. Вначале лжеполицейский сообщает человеку, что по поручению Центрального банка расследует дело о массовой утечке банковских данных, в числе которых могут быть и сведения о гражданине. Чтобы убедить потенциальную жертву в правдоподобности истории, мошенник может направить в мессенджер или на электронную почту фото поддельного документа о проведении оперативно-розыскных мероприятий", — передаёт РИА Новости сообщение ЦБ.

Аферисты предлагают сверить банковские реквизиты "жертвы" с базой данных, которая якобы украдена. Далее следуют вопросы о наименовании банка, просят предоставить данные карточки, не забыв о трёхзначном коде на оборотной стороне пластика.

Центральный банк напоминает, что ни полиция, ни сотрудники банков никогда не спрашивают реквизиты банковских карт и счетов. Фотографий удостоверений и каких-либо иных документов они также не отправляют в мессенджеры.