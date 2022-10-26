Юрист: телефонные мошенники обкатывают новую схему обмана семей мобилизованных

Заслуженный юрист РФ Иван Соловьёв рассказал, что мошенники, "идущие в ногу со временем", обкатывают но родственниках мобилизованных граждан новую схему обмана.

Эксперт уточнил, что соответствующие сигналы о подобных случаях поступают из разных регионов РФ.

"Так, звонящие называются представителями Южного военного округа и сообщают людям, что их мобилизованный родственник хочет оформить доверенность на доступ к счету, куда будет зачисляться его денежное довольствие", — рассказал юрист в беседе с Общественной Службой Новостей.

Соловьёв предупредил, что в этом случае аферисты пытаются выудить у людей персональные данные, покушаясь не только на их личную информацию, но и денежные средства, хранящиеся на счетах.

Юрист предупредил, что любые вопросы по распоряжению денежным довольствием решаются исключительно нотариусом лично с мобилизованным. В это не имеют права вмешиваться никакие "фронтовые товарищи" или "военное командование".

Специалист напомнил, что любые сомнительные звонки нужно перепроверять, уточняя информацию лично у своего мобилизованного.