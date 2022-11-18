Жительница Санкт-Петербурга стала участницей ЕГЭ в 81 год

Жительница Санкт-Петербурга установила рекорд в образовательном плане — в возрасте 81 года она сдала ЕГЭ, став таким образом самым возрастным участником единого государственного экзамена.

Об этом рассказал Рособрнадзора Игорь Круглинский.

"У нас в 2022 году было 211 участников, возраст которых более 50 лет. Самой возрастной участнице 81 год", — сказал Круглинский, которого цитирует РИА Новости.

Замглавы Рособрнадзора уточнил, что 81-летняя петербурженка была не единственной пенсионеркой среди желающих сдать ЕГЭ. Известно, что в 2022 году участниками единого госэкзамена был 72-летний москвич и 71-летняя жительница Калининградской области.

А самым возрастным участником ЕГЭ, который по его результатам был зачислен в ВУЗ, стал 61-летний мужчина, пожелавший учиться по направлению "Политология".