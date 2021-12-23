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Глава Рособрнадзора Музаев: уровень сложности ЕГЭ в 2022 году не будет понижен

Общество

В 2022 году Рособрнадзор не будет понижать уровень сложности Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в России. Об этом заявил руководитель ведомства Анзор Музаев.

Глава Рособрнадзора Музаев: уровень сложности ЕГЭ в 2022 году не будет понижен

По его словам, изменения пока не планируются из-за напряжённой ситуации с COVID-19 в стране, передаёт РИА Новости.

"Даже если что-то там с ковидом будет происходить, содержание мы и в тот раз не меняли, и сейчас не собираемся", — сказал Музаев.

Он добавил, что в Рособрнадзор регулярно поступают предложения от общественников с просьбой сделать экзамены полегче. Однако, как подчеркнул глава ведомства, внесение каких-либо правок в текущих условиях может привести лишь к ухудшению ситуации и новым проблемам.

1 декабря старшеклассники сдавали итоговое сочинение. По информации Рособрнадзора, свыше 97% российских выпускников справились с заданием и получили "зачёт".

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