Глава Рособрнадзора Музаев: уровень сложности ЕГЭ в 2022 году не будет понижен

В 2022 году Рособрнадзор не будет понижать уровень сложности Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в России. Об этом заявил руководитель ведомства Анзор Музаев.

По его словам, изменения пока не планируются из-за напряжённой ситуации с COVID-19 в стране, передаёт РИА Новости.

"Даже если что-то там с ковидом будет происходить, содержание мы и в тот раз не меняли, и сейчас не собираемся", — сказал Музаев.

Он добавил, что в Рособрнадзор регулярно поступают предложения от общественников с просьбой сделать экзамены полегче. Однако, как подчеркнул глава ведомства, внесение каких-либо правок в текущих условиях может привести лишь к ухудшению ситуации и новым проблемам.

1 декабря старшеклассники сдавали итоговое сочинение. По информации Рособрнадзора, свыше 97% российских выпускников справились с заданием и получили "зачёт".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.