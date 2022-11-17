В Московской области 11-летний мальчик напал на сверстницу во время репетиции спектакля. По данным журналистов, пострадавшая получила сотрясение мозга.
Как написали в издании "Московский комсомолец", школьники в актовом зале репетировали спектакль "Новогодние приключения Маши и Вити". Во время сцены мальчик схватил девочку за руку. Ученица попросила больше так не делать.
По данным СМИ, школьник избил её. Она рассказала о происшествии полицейским.
Ранее сообщалось, что в Дагестане шестеро детей атаковали одноклассника-инвалида.
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