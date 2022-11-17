В Подмосковье школьник атаковал девочку за отказ держаться за руки на сцене

В Московской области 11-летний мальчик напал на сверстницу во время репетиции спектакля. По данным журналистов, пострадавшая получила сотрясение мозга.

Как написали в издании "Московский комсомолец", школьники в актовом зале репетировали спектакль "Новогодние приключения Маши и Вити". Во время сцены мальчик схватил девочку за руку. Ученица попросила больше так не делать.

По данным СМИ, школьник избил её. Она рассказала о происшествии полицейским.

Ранее сообщалось, что в Дагестане шестеро детей атаковали одноклассника-инвалида.