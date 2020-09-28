В Дагестане школьники избили одноклассника-инвалида

В Дагестане шестеро учащихся одной из местных школ избили своего одноклассника-инвалида.

Как сообщают vesti. ru, видео с издевательствами над ребёнком распространилось по соцсетям и вызвало широкий общественный резонанс. Сообщается, что инцидент произошёл во время перемены, на инвалида напали шесть шестиклассников.

Ребёнок получил ушибы и ссадины. Кроме того, медики отмечают, что он получил серьёзную психологическую травму.

По данному факту правоохранители провели проверку, были опрошены учителя и администрация школы, одноклассники участников инцидента и их родители. В отношении троих родителей составлены административные протоколы. Трое учащихся поставлены на профилактический учёт.