На пятерых "безработных" жителей Карелии заведены уголовные дела

Сотрудники прокуратуры Карелии открыли пять уголовных дел против пяти жителей региона, пытавшихся мошенничать со статусом мнимых "безработных".

Как пишет karelinform.ru, "Центром занятости населения РФ" было выяснено, что отдельные граждане намеренно не сообщали о том, что смогли устроиться на работу ради того, чтобы продолжать получать положенные безработным выплаты.

Как выяснилось, считавшиеся безработными жители Карелии спокойно получали и пособие по безработице, и зарплату на своей новой работе. Каждому из них теперь грозит штраф свыше 100 тысяч рублей, арест или исправительные работы.