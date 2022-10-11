Депутаты в Карелии указали недостоверную информацию в декларациях

Депутаты республиканского Заксобрания указали в декларациях информацию, которая не соответствует действительности.

Разоблачили недобросовестных слуг народа в одном из Telegram-каналов республики.

Ранее депутат Госдумы Константин Затулин назвал бегство россиян от частичной мобилизации "позором".

Как сообщает издание karelinform.ru, предпочли скрыть реальную информацию 17 депутатов Заксобрания республики Карелия. Обман выявили при проверке документов органами прокуратуры.

Личные дела депутатов будут рассматривать члены специальной комиссии. За предоставление недостоверных сведений депутаты могут остаться без мандатов.