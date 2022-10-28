Сенатор Кресс не поддержал введение уроков программирования во всех школах РФ

Зампред Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Виктор Кресс и зампред Комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова отреагировали на идею ввести во всех российских школах обучение языкам программирования.

"Может быть, это (актуально. — Прим. ред.) там, где ребята получают профессию IT-специалистов. В техникумах или средне-профессиональных учебных заведениях", — отметил сенатор, слова которого приводит RT.

Депутат Лантратова в свою очередь предупредила, что школьную программу и без уроков программирования можно назвать перегруженной. Также парламентарий обратила внимание на дефицит преподавателей с такими знаниями.

"Как предмет допобразования (можно ввести. — Прим. ред.). Должны заниматься дети, у которых есть соответствующие способности и желание", — заключила член Госдумы, передаёт RT.