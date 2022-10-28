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Сенатор Кресс не поддержал введение уроков программирования во всех школах РФ

Общество

Зампред Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Виктор Кресс и зампред Комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова отреагировали на идею ввести во всех российских школах обучение языкам программирования.

Сенатор Кресс не поддержал введение уроков программирования во всех школах РФ

"Может быть, это (актуально. — Прим. ред.) там, где ребята получают профессию IT-специалистов. В техникумах или средне-профессиональных учебных заведениях", — отметил сенатор, слова которого приводит RT.

Депутат Лантратова в свою очередь предупредила, что школьную программу и без уроков программирования можно назвать перегруженной. Также парламентарий обратила внимание на дефицит преподавателей с такими знаниями.

"Как предмет допобразования (можно ввести. — Прим. ред.). Должны заниматься дети, у которых есть соответствующие способности и желание", — заключила член Госдумы, передаёт RT.

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Автор: Евгения Васильева., Куратор: Наталия Красовская
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