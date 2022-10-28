Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник заявил, что необходимо пересмотреть школьную программу по информатике и ввести изучение языков программирования.
По мнению политика, это поможет со школьной скамьи готовить специалистов IT-сферы.
"Надо признать, что компьютеры и электронные устройства настолько проникли в нашу жизнь, что дети, отправляясь в первый класс, уже умеют не только пользоваться компьютером, но и способны на сложные информационные манипуляции", — пояснил депутат RT.
Крупник написал соответствующее письмо на имя министра просвещения Сергея Кравцова, в котором подчеркнул, что подобные нововведения позволят не только развивать российских школьников в этом направлении, но и повышать квалификацию учителей.
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