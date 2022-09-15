Уральский педагог намерена создать учебники программирования для слепых детей

Руководитель Свердловской области Евгений Куйвашев оценил проект местной учительницы Марины Ятченко, которая собирается разработать учебник по программированию для слепых школьников.

"Министерство образования поддерживает "Доступный код", — подчеркнул российский чиновник, слова которого приводит tagilcity.ru.

По информации СМИ, в этом году преподаватель планирует обучить 14 детей. Для получения средств на создание проекта педагогу необходимо победить в конкурсе "Росмолодёжь. Гранты", отметили журналисты.