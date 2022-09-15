Руководитель Свердловской области Евгений Куйвашев оценил проект местной учительницы Марины Ятченко, которая собирается разработать учебник по программированию для слепых школьников.
"Министерство образования поддерживает "Доступный код", — подчеркнул российский чиновник, слова которого приводит tagilcity.ru.
По информации СМИ, в этом году преподаватель планирует обучить 14 детей. Для получения средств на создание проекта педагогу необходимо победить в конкурсе "Росмолодёжь. Гранты", отметили журналисты.
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Сомнительные успехи Киева не имеют дальнейших перспектив, заявил политолог.