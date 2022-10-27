Путин обвинил Запад в расколе народов России и Украины: "Один народ"

Владимир Путин объяснил, когда и как Запад начал раскалывать русский народ.

Президент РФ напомнил, что изменения в русском и украинских языках начали прослеживаться только в 14 веке под влиянием Польши.

"Украина и Россия — один народ. Это факт. У нас на одной территории развивалась российская государственность. Говорили на одном языке", — объяснил российский лидер на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".

Путин отметил, что Запад действует, исходя из принципа разделения.

"В 19 веке Западом начался раскол русского народа. Известный античный тезис "Разделяй и властвуй”. Достигли определенных целей. В дальнейшем это вылилось в сотрудничество с Гитлером, когда украинских коллаборационистов использовали для уничтожения русских", — рассказал президент России.

Ранее Путин отметил, что Россия отстаивает свое право на существование.