Председатель комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил, что его слова об уехавших из России после 24 февраля "передёрнули".
Ранее Климов заявил, что россияне, уехавшие после начала СВО на Украине, подпадают под действие вступающего в силу с 1 декабря закона о лицах, находящихся под иностранным влиянием. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что слова Климова — это его личное мнение.
"Сегодня получил ещё один пример того, как недруги передергивают факты и разгоняют слухи", — написал Климов.
Он отметил, что для попадания в список иноагентов необходимо выполнить два условия: получать материальную помощь от иностранных лиц и вести "определённые виды деятельности".
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