Ямбург высмеял нападки РКС на классическую литературу: "Запретим Чиполлино"

Российский книжный союз (РКС) призвал Госдуму проверить некоторые произведения классической литературы на пропаганду отрицания семейных ценностей. В список попали пьеса Александра Островского "Гроза", роман Михаила Шолохова "Тихий Дон", "Собор Парижской Богоматери" Виктора Гюго и другие.

Заслуженный учитель России Евгений Ямбург прокомментировал обращение РКС и заявил, что это напоминает истерику, которая тесно связана с неадекватностью.

"С этой точки зрения мультфильм "Ну погоди" нужно отменять, потому что там волк курит. А если брать, например, "Чиполлино”, то это просто призыв к оранжевой революции", — рассказал педагог в беседе с Общественной Службой Новостей.