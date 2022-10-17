Российский книжный союз (РКС) призвал Госдуму проверить некоторые произведения классической литературы на пропаганду отрицания семейных ценностей. В список попали пьеса Александра Островского "Гроза", роман Михаила Шолохова "Тихий Дон", "Собор Парижской Богоматери" Виктора Гюго и другие.
Заслуженный учитель России Евгений Ямбург прокомментировал обращение РКС и заявил, что это напоминает истерику, которая тесно связана с неадекватностью.
"С этой точки зрения мультфильм "Ну погоди" нужно отменять, потому что там волк курит. А если брать, например, "Чиполлино”, то это просто призыв к оранжевой революции", — рассказал педагог в беседе с Общественной Службой Новостей.
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