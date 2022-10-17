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Автор Ирина Гусакова

Гипнокоуч Сарапина: "Научиться любить себя можно за три недели"

Общество

Многие за свою жизнь не раз становятся героями историй несчастной любви и неудачных отношений. Но прежде абсолютно каждый так или иначе был оставлен самим собой и испытал тяжелое чувство покинутости, одиночества и отсутствия самодостаточности. О том, откуда возникает нелюбовь к себе и как исправить это печальное недоразумение, рассказала читателям Pravda. Ru гипнокоуч Анастасия Сарапина.

Гипнокоуч Сарапина: "Научиться любить себя можно за три недели"

Почему мы себя не любим?

Чувство безусловной любви к самому себе и уверенности в своём праве существования закладывается в детстве, в первые три года жизни, когда формируются базовое доверие к миру и самосознание. В этот период мать, ухаживая за ребенком, удовлетворяет не только его физические потребности в гигиене, сне, еде и одежде, но и тесно взаимодействует с чувственным миром ребенка, активно отвечая на его импульсы к коммуникации. К этому относят

  • привычку брать ребенка на руки, создавая тактильный контакт,
  • кормление грудью,
  • внимание, активное общение.

Именно эти действия и приводят к формированию уверенности и самодостаточности в человеке, ведь через отношение взрослого малыш понимает то, как нужно относиться к себе и какова его ценность в мире. Однако не всегда родители способны четко осознавать важность своей роли в формирующейся личности и порой допускают серьезные ошибки в поведении с ребенком, игнорируя его либо демонстрируя своё пренебрежение, неверие в его силы и способности и часто встречающуюся эмоциональную холодность. Итогом такого отношения становится нарушения самооценки малыша. Так и появляются недолюбленные, ущербные личности с заблокированным потенциалом саморазвития и ущемлённым чувством самодостаточности.

Удовлетворить потребности детства

Какими бы ни были причины ущемлённого самовосприятия, комплекса неполноценности и хронического одиночества, решение одно — исправить то, от чего пострадала ваша детская психика, будь то отнятый кусок торта, украденная или выброшенная игрушка, а может быть, неосторожно брошенное одним из родителей слово о вашей внешности или способностях.

"Вплотную занявшись психотерапией, я осознала наличие у себя подобных якорей из детства и решила действовать по этой схеме. К примеру, я нашла то, чего, по моему мнению, не хватило мне в детстве, и уделила этому внимание, дав этому место в списке пожеланий и стремлений. Исходя из реальных возможностей семейного бюджета, я стала покупать лично для себя то, что нужно было именно мне, а не семье в дом. Покупки в виде пылесоса, стиральной машины или утюга не прокатят, эти вещи нужны всем обитателям дома.

Первым делом я купила себе просто несколько красивых платьев, стала готовить еду, которая нравится именно мне, при этом ни с кем не делясь (кроме случаев общего приёма пищи семьи). К примеру, ребёнок из многодетной семьи очень любил торт, но ему всегда приходилось делиться им с другими членами семьи. Смешно, но порой это неудовлетворенное желание может преследовать человека всю жизнь, формируя у него чувство неполноценности и даже чрезмерной жадности. Стоит ему купить этот торт и просто однажды съесть его самому, даже пусть и не весь, а просто ощутить этот момент спокойного удовлетворения своего желания, то навязчивость отступает и на смену ему приходит равнодушное отношение ко многим вещам, которыми до этого необъяснимо хотелось обладать. Ушел триггер, вместе с ним и патологическое желание обладания недоступным", — отметила эксперт.

Запрограммировать себя на любовь

Другой, более приближённый к техникам внушения способ повышения самооценки и уверенности в себе состоит в следующем. В гипнотическом трансе самостоятельно концентрируемся на какой-то точке или, поднимая руку, удерживаем на ней внимание, выбираем заранее подготовленное сообщение для своего подсознания, которое должно прийти на смену корректируемому. К примеру:

  • "Я начинаю любить себя таким, какой я есть".
  • "Я уже люблю себя ни за что, просто так".
  • "Я начинаю одобрять себя и поддерживать все свои чувства".

Эти три-четыре простые и ёмкие фразы повторяются каждый день. Минимальный срок гипносессии — три недели, за которые мозг сформирует новые нейронные связи, и результат закрепится в подсознании. Вы начнете воспринимать себя через призму любви и одобрительного принятия. Все будущие решения станут приниматься уже исходя из новых установок с учетом безусловной любви к себе, а все старые, ограничивающие модели мышления и привычные реакции отстанут от вас, как сухая кора от высокого, крепкого дуба.

Трансформация опыта или новый сценарий

Третий способ исцеления от травмы — трансформация опыта. Вспомнив один из негативных случаев из детского периода жизни, вы как бы переписываете его заново, формируя уже новый опыт и впечатления от него. Представьте, что тот кадр, где вы запнулись у доски во время чтения наизусть стихотворения или выступления перед сверстниками, меркнет, становится черно-белым, потом и вовсе отключается звук, а затем и картинка сжимается, исчезая вдали. Вместо него вы формируете новый образ, где вы ясно и четко с большим чувством собственного достоинства и непробиваемой веры в себя прекрасно декламируете стихи и срываете аплодисменты.

Какие чувства вы испытали? Попробуйте в реальности выучить четверостишие и прочтите его вслух одному из знакомых как бы невзначай. Увидите, это вызовет у него приятные эмоции, а вам подарит новый положительный опыт, которым вы и замените ваш предыдущий негативный отпечаток в памяти. Помните, что в стадии обучения ребёнка очень важно давать ему поддержку и подтверждение его способностей, ведь уверенность формируется к семи годам, как раз во время начальной школы, когда малыш осваивает технику письма, чтения, публичного выступления или запоминания информации. Все его способности и лимиты оцениваются по тому, как он учится. И если не поддерживать его в этот момент, то вся его уверенность потеряется и самооценка падает до момента, когда во взрослой жизни он не задастся вопросом, почему у него всё всегда валится из рук и шансы, едва появившись, теряются в толпе более предприимчивых и успешных коллег, друзей и оппонентов.

Как вы теперь себя будете любить

Мы считаем, что недостойны внимания других людей, их любви и принятия, полагаем, что это всё надо заслужить. Ведь именно этому нас научили в детстве наши родители или умные взрослые: любовь надо заслужить. И вот как только мы похудеем, накачаем пресс или заработаем денег, то только тогда принц снизойдет до нас и прискачет спасти нас из плена несчастий. Однако принц прискачет только к принцессе, которая себя уважает и осознает свою истинную ценность вне зависимости от веса и карьерных достижений. А принцесса бросит свой надушенный платочек рыцарю, который уже знает, что он всё может и всё заслуживает, ему всё по плечу, осталось только вступить в бой и взять свою награду. Человек, не имеющий подводных, скрытых или вытесненных потребностей, ощущает адекватную полноту личности и её полноценность, он не лезет в ненужные споры, да и вообще никуда не лезет, ничего не доказывает, его невозможно задеть, а обидеть и подавно. Проявляя любовь, щедрость, деликатность и бережное отношение к себе, он и к окружающим относится так же. Дайте своему внутреннему чувству неуверенности поддержку, ту, что должны были получить в детстве. "Любовь к себе, вот роман длиною в жизнь", — сказал ирландский поэт Оскар Уайльд.

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