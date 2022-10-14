Историк Кикнадзе: Россия формирует новую антифашистскую коалицию

Доктор исторических наук Владимир Кикнадзе разговоре с Pravda.Ru положительно оценил предложение российского лидера Владимира Путина сделать 2025 год в Содружестве Независимых Государств годом 80-летия победы в Великой Отечественной войне.

"Сегодня мы наблюдаем, как наша страна борется с новыми проявлениями фашизма. Россия намерена объединить силы против нацизма не только на территории СНГ. Речь идёт о формирований новой антифашистской коалиции", — подчеркнул эксперт.

Вместе с этим он напомнил о важности Советско-японской войны. Как подчеркнул специалист, миру необходимо было победить фашистский Токио.

"Как эксперт, учёный и общественный деятель поддерживаю предложение нашего президента. Мы сделаем всё для успешной реализации этой идеи", — заключил историк.

Ранее Путин в ходе саммита СНГ призвал объявить 2025 год в странах объединения годом мира и единства в борьбе с нацизмом.

"Мы послали бы чёткий сигнал и призыв сплотиться в отстаивании исторической правды", — сказал руководитель РФ.