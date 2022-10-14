Путин приехал на заседание Совета глав государств-участников СНГ в Астане

Российский лидер Владимир Путин приехал на заседание Совета руководителей государств-участников СНГ в Астане.

Как сообщает РИА Новости, первую часть мероприятия планируется провести в узком составе.

Отмечается, что после расширенного заседания Путин намерен поучаствовать в работе саммита "Россия — Центральная Азия". Затем ожидается пресс-конференция главы РФ для представителей СМИ.