Российский лидер Владимир Путин приехал на заседание Совета руководителей государств-участников СНГ в Астане.
Как сообщает РИА Новости, первую часть мероприятия планируется провести в узком составе.
Отмечается, что после расширенного заседания Путин намерен поучаствовать в работе саммита "Россия — Центральная Азия". Затем ожидается пресс-конференция главы РФ для представителей СМИ.
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