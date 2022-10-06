Собственное жильё детей-сирот в Удмуртии не подходит для нормального проживания

По словам главы СК РФ Александра Бастрыкина, собственное жильё детей-сирот Удмуртии не соответствует нормам нормального проживания.

Как пишет udm-info.ru, из 288 тысяч российских сирот, стоящих в очереди на получение собственного жилья, получают его лишь 49 тысяч. Однако эти квартиры на деле оказываются непригодными для нормальной жизни, отметили в СК РФ.

В ведомстве добавили, что количество сирот, которым требуется жильё, растёт, и за 2022 год их число выросло на 6 тысяч человек. Бастрыкин подчеркнул, что нередко происходит так, что местные чиновники просто отказываются вносить сирот в списки нуждающихся в жилье. Глава СК пообещал призвать к ответу равнодушным и нечестных чиновников, которым безразлична судьба детей-сирот.