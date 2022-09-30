Гражданин, который считает, что его мобилизовали с нарушениями закона, может обратиться за помощью к юристу. Однако это не панацея. Об этом рассказал Pravda.Ru военный эксперт, адвокат Павел Малютин.
"В первую очередь человек должен хотеть сделать это сам. И ему это самому должно быть нужно. Потому что многие, с кем я общался и расспрашивал по поводу наличия возможности получения отсрочек или их отсутствия, просто-напросто говорили, что передумали и готовы идти служить", — пояснил юрист.
По его словам, при таком подходе ничего оспорить не удастся.
Однако если желание сделать это всё же есть и человек действительно хочет побороться за свои права, ему необходимо обратиться в первую очередь в три инстанции: военную прокуратуру гарнизона, в суд военного гарнизона и мобилизационную комиссию субъекта (то есть вышестоящую от той, где его призывают), заявил собеседник издания.
Они имеют право отменять решение мобилизационных комиссий муниципалитетов и, соответственно, их пересматривать, заключил адвокат.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Армия Украины подтянула свежие силы и прорвала фронт в районе Ставок и двигается на Дробышево.