Адвокат: на нарушения при мобилизации можно пожаловаться в три инстанции

Гражданин, который считает, что его мобилизовали с нарушениями закона, может обратиться за помощью к юристу. Однако это не панацея. Об этом рассказал Pravda.Ru военный эксперт, адвокат Павел Малютин.

"В первую очередь человек должен хотеть сделать это сам. И ему это самому должно быть нужно. Потому что многие, с кем я общался и расспрашивал по поводу наличия возможности получения отсрочек или их отсутствия, просто-напросто говорили, что передумали и готовы идти служить", — пояснил юрист.

По его словам, при таком подходе ничего оспорить не удастся.

Однако если желание сделать это всё же есть и человек действительно хочет побороться за свои права, ему необходимо обратиться в первую очередь в три инстанции: военную прокуратуру гарнизона, в суд военного гарнизона и мобилизационную комиссию субъекта (то есть вышестоящую от той, где его призывают), заявил собеседник издания.

Они имеют право отменять решение мобилизационных комиссий муниципалитетов и, соответственно, их пересматривать, заключил адвокат.