Пентагон заявил, что поставки новых HIMARS Киеву рассчитаны на несколько лет

Украина получит новые реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и боеприпасы к ним в течение нескольких лет. Такое заявление сделал высокопоставленный представитель Пентагона на условиях анонимности, выступая перед журналистами.

В среду США объявили о выделении нового пакета военной помощи Киеву на сумму порядка 1,1 миллиарда долларов, который включает среди прочего 18 РСЗО HIMARS и боеприпасы к ним.

"Закупка и поставки этих РСЗО HIMARS и сопутствующих боеприпасов займут несколько лет. Поставки других разновидностей вооружений рассчитаны на срок от 6 до 24 месяцев", — пояснил представитель оборонного ведомства США в ходе спецбрифинга.