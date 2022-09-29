Украина получит новые реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и боеприпасы к ним в течение нескольких лет. Такое заявление сделал высокопоставленный представитель Пентагона на условиях анонимности, выступая перед журналистами.
В среду США объявили о выделении нового пакета военной помощи Киеву на сумму порядка 1,1 миллиарда долларов, который включает среди прочего 18 РСЗО HIMARS и боеприпасы к ним.
"Закупка и поставки этих РСЗО HIMARS и сопутствующих боеприпасов займут несколько лет. Поставки других разновидностей вооружений рассчитаны на срок от 6 до 24 месяцев", — пояснил представитель оборонного ведомства США в ходе спецбрифинга.
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