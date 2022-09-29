В Вашингтоне считают, что российский миллиардер Олег Дерипаска провернул хитрую схему, в результате которой его ребёнок стал гражданином США.
США обвинили российского бизнесмена в уходе от санкций. По мнению прокуратуры, Дерипаска потратил 300 тысяч долларов, чтобы его ребёнок родился в Америке.
В США уверены, что один из богатейших людей России приложил немалые усилия для того, "чтобы его ребёнок мог воспользоваться преимуществами американской системы здравоохранения и получить гражданство США по праву рождения".
Доказательством данного обвинения служат переписка обвиняемых и информация о банковских переводах.
Ранее Олег Дерипаска согласился со словами академика Андрея Сахарова, который выступал против ядерного оружия. Миллиардер считает, что смертоносное оружие уничтожит человечество.
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