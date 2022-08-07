Олег Дерипаска согласился с тезисами академика Андрея Сахарова, который выступал против ядерного оружия. Миллиардер считает, что смертоносное оружие уничтожит человечество.
Предприниматель отметил, что Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия прошёл в России незамеченным.
"Оно как огромный дамоклов меч нависает над нашей цивилизацией, угрожая в течение всего нескольких часов расправиться с ней раз и навсегда", — выразил свои опасения бизнесмен.
Дерипаска вспомнил заветы одного из изобретателей оружия массового уничтожения.
"Сахаров и многие другие учёные последовательно пытались добиться решения этой проблемы. Ядерное оружие должно быть ликвидировано и окончательно запрещено", — выразил свою точку зрения российский миллиардер.
Ранее Дерипаска скептически относится к гонке вооружений. Он посчитал бессмысленным стремление ЕС закупать "железный хлам" (оружие).
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