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Дерипаска выступил с призывом: "Ядерное оружие должно быть ликвидировано"

Общество

Олег Дерипаска согласился с тезисами академика Андрея Сахарова, который выступал против ядерного оружия. Миллиардер считает, что смертоносное оружие уничтожит человечество.

Дерипаска выступил с призывом: "Ядерное оружие должно быть ликвидировано"

Предприниматель отметил, что Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия прошёл в России незамеченным.

"Оно как огромный дамоклов меч нависает над нашей цивилизацией, угрожая в течение всего нескольких часов расправиться с ней раз и навсегда", — выразил свои опасения бизнесмен.

Дерипаска вспомнил заветы одного из изобретателей оружия массового уничтожения.

"Сахаров и многие другие учёные последовательно пытались добиться решения этой проблемы. Ядерное оружие должно быть ликвидировано и окончательно запрещено", — выразил свою точку зрения российский миллиардер.

Ранее Дерипаска скептически относится к гонке вооружений. Он посчитал бессмысленным стремление ЕС закупать "железный хлам" (оружие).

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
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