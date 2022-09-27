Пугачёва, Галкин*, Орбакайте о смерти Моисеева: "Улетел от нас самый светлый"

Алла Пугачёва и вся её семья высказались о кончине Бориса Моисеева.

Примадонна прокомментировала смерть 68-летнего шоумена, с которым певицу связывали творческие проекты и крепкая дружба.

"Любимый мой Бориска! Преданный друзьям и сцене человечище. хороню тебя в своём сердце. Прости и Прощай", — написала народная артистка СССР в своём микроблоге.

Поддержал супругу и Максим Галкин*.

"Ушёл из жизни Борис Моисеев. Яркий артист, прекрасный человек, друг. Свободный, классный, добрый, остроумный. Будет очень тебя не хватать", — посвятил Моисееву добрые слова юморист.

Не осталась в стороне от печального события Кристина Орбакайке, которую Моисеев назвал своей дочкой и обещал ей оставить в наследство недвижимость.

"Забрали небеса. Улетел от нас самый светлый, жизнелюбивый талантливый и смелый Боренька, Борюсик. Ты в моём, наших сердцах навсегда", — написала Орбакайте в социальных сетях.

Ранее музыкант Сергей Пенкин рассказал, что Алла Пугачёва помогла Борису Моисееву стать звездой российского шоу-бизнеса.

* - включён в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.