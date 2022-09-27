Популярный исполнитель Юрий Лоза заявил, что певица Алла Пугачёва помогла артисту Борису Моисееву стать звездой российского шоу-бизнеса.
"Был талантливым и очень ярким артистом, танцором и режиссёром", — подчеркнул музыкант Сергей Пенкин, слова которого приводит Телеканал "360".
Ранее о личности Моисеева в беседе с Pravda.Ru рассказал исполнитель Вячеслав Малежик. Он выразил сожаление по поводу смерти знакомого.
"Моисеев придумал несколько всенародно известных произведений. Например, "Голубую луну", — отметил собеседник издания.
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