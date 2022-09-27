Девушка-модель пожаловалась, что её протез ноги отдали военным РФ

Российская инклюзивная модель Сэмми Джабраилова, оставшаяся без ноги в результате ДТП, утверждает, что протез ноги, который она ожидала полгода, передали российским военным.

Девушка пожаловалась, что осталась без протеза, который успешно прошёл таможню и оказался в Россию. Она рассказала, что отслеживала путь протеза, однако в последний момент ей объяснили, что искуственная конечность передана в пользу российских военных.

"Не спрашивайте меня, как могли взять и отдать, я понятия не имею. У этого нет и не может быть рационального объяснения. Передаю вам то, что сказал мне мой протезист", — написала Джабраилова в социальной сети.

Ранее сообщалось, что жители Нижнего Новгорода собирают деньги на протез для военного из ДНР, оставшегося без ноги.