Нижегородцы собирают деньги на протез для военного из ДНР, оставшегося без ноги

Волонтёры из Нижегородской области объявили сбор денег на покупку протеза для военного из Донецкой Народной Республики, который во время боевых действий лишился ноги. Об этом пишет newsnn.ru.

По информации издания, раньше мужчина работал инженером и занимался боксом, но в 2014 году, когда киевский режим напал на Горловку, он начал участвовать в боях, защищая родной город.

В июне 2022 года военнослужащий наступил на мину и подорвался на ней, медики ампутировали ему ногу. Теперь бойцу из ДНР необходим протез.

"Я не имею права на то, чтобы сдаться", — сказал мужчина.

Он также добавил, что после получения протеза планирует вновь бороться с украинскими боевиками. Волонтёры уже нашли медцентр в Москве, в котором военнослужащий может получить качественную помощь.