Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сообщил о необходимости духовной мобилизации. Она позволит завершить конфликт на Украине, отметил руководитель РПЦ.
"Мы дожили с вами до судьбоносного времени", — добавил патриарх Кирилл во время проповеди в храме Христа Спасителя.
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Канцлер ФРГ Шольц раздражённо прокомментировал слова Дмитрия Кулебы, удивившегося нежеланию Берлина поставлять танки Киеву.