Патриарх Кирилл указал на важность духовной мобилизации

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сообщил о необходимости духовной мобилизации. Она позволит завершить конфликт на Украине, отметил руководитель РПЦ.

"Мы дожили с вами до судьбоносного времени", — добавил патриарх Кирилл во время проповеди в храме Христа Спасителя.