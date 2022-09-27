Глава Северной Осетии: за сутки в Грузию выехали 10 тысяч россиян

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло заявил, что за минувшие сутки более 10 тысяч россиян выехали в Грузию через контрольно-пропускной пункт "Верхний Ларс".

"За вчерашние сутки 12,5 тысячи, из них 10,5 тысячи туда, две тысячи — это на въезд в республику", — сообщил Меняйло в эфире "Соловьев Live".

Он рассказа, что на границе между РФ и Грузией скопилось большое количество частного транспорта — около 3,5 тысяч автомобилей.

"Люди идут даже пешком, на велосипедах, на такси подъезжают. На вчерашний момент было решено пропускать через границу в том числе и пешеходов", — сказал Меняйло.

В понедельник, 26 сентября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в настоящий момент нет никаких решений по поводу возможного закрытия границ из-за частичной мобилизации в РФ.