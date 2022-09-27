Руководитель Северной Осетии Сергей Меняйло допустил, что власти объявят режим ЧС на границе с Грузией. Пока чиновники оценивают ситуацию, добавил глава российского региона.
"Скорее всего, мной будет принято решение развернуть пункт временного размещения, потому что там и женщины, и дети", — подчеркнул губернатор, передаёт "Соловьёв Live".
Вместе с этим Меняйло заявил, что большая часть людей — мужчины, которые прибыли на границу почти со всех регионов нашей страны.
Ранее член Совета Федерации Сергей Цеков призвал запретить гражданам призывного возраста покидать Россию.
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