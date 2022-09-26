Омбудсмен Львова-Белова вылетела в Ижевск к месту трагедии в школе

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова направилась в Ижевск, где утром 26 сентября неизвестный мужчина устроил стрельбу в школе.

Об этом проинформировали сотрудники пресс-службы аппарата уполномоченного, добавив, что омбудсмен намерена увидеться с родителями пострадавших при стрельбе детей, а также самими школьниками.