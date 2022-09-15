В Крыму уволили педагога, включившего на парах украинскую песню про "Байрактар"

Преподаватель техникума крымского города Белогорск лишился работы. Педагог заявлял, что поддерживает ВСУ и ждёт прихода украинской армии в Крым.

Выяснилось, что преподаватель включал учащимся украинскую песню про "Байрактар", поддерживая намерения ВСУ вторгнутся на территорию полуострова. Такие "педагогические приёмы" пришлись не по душе руководству учебного заведения, поэтому со сторонником Украины распрощались.

"Мы расцениваем как предательство подобные музыкальные перформансы. До границы 150 километров, если кто хочет поддержать Украину, то может уезжать туда. Там их быстро пустят на пушечное мясо", — прокомментировали инцидент в администрации Крыма.

В Крыму также арестовали диджея, включившего в общественном заведении клип на песню "Дикое поле", в котором транслировались кадры в поддержку ВСУ.

Ранее Владимир Зеленский с экранов кабельного ТВ пообещал крымчанам, что украинский флаг и "свобода" снова вернутся на полуостров.