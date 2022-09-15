Ждём 19 сентября: СМИ вспомнили последнее пророчество Жириновского

Многолетний лидер ЛДПР Владимир Жириновский, который при жизни снискал славу человека, острого на язык, за свои резкие высказывания, порой "на грани фола", незадолго до смерти "окрестил" 2022 год самым сложным в современной истории человечества.

"Я бы хотел, чтобы 2022-й был бы годом мирным, но я люблю правду. 75 лет её говорю. Это не мирный год", — сказал как-то Владимир Вольфович.

И — как в воду глядел.

Учитывая то, что его слова нередко становились пророческими, например, он предсказал, что в 2008 году на пост президента США придет чернокожий мужчина, а в 2014-м — Крым вернётся в Россию, сейчас к сказанному им внимание особое. Поэтому и вспомнили соратники политика, что примерно за год до смерти он говорил, что 19 сентября 2022 года "станет особой датой":

"Подождите 19 сентября. Все затихнет, все заглохнет до марта 2024 года, когда будут снова обострения".

Почему именно 19 сентября, Жириновский не уточнил. А теперь у него не спросишь. Впрочем, ждать осталось недолго…