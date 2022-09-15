Многолетний лидер ЛДПР Владимир Жириновский, который при жизни снискал славу человека, острого на язык, за свои резкие высказывания, порой "на грани фола", незадолго до смерти "окрестил" 2022 год самым сложным в современной истории человечества.
"Я бы хотел, чтобы 2022-й был бы годом мирным, но я люблю правду. 75 лет её говорю. Это не мирный год", — сказал как-то Владимир Вольфович.
И — как в воду глядел.
Учитывая то, что его слова нередко становились пророческими, например, он предсказал, что в 2008 году на пост президента США придет чернокожий мужчина, а в 2014-м — Крым вернётся в Россию, сейчас к сказанному им внимание особое. Поэтому и вспомнили соратники политика, что примерно за год до смерти он говорил, что 19 сентября 2022 года "станет особой датой":
"Подождите 19 сентября. Все затихнет, все заглохнет до марта 2024 года, когда будут снова обострения".
Почему именно 19 сентября, Жириновский не уточнил. А теперь у него не спросишь. Впрочем, ждать осталось недолго…
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