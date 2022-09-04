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Запашный опубликовал предсказание Жириновского о "войне НАТО на Украине"

Общество

Возможность в очередной раз убедиться в том, что у ныне покойного Владимира Жириновского был удивительный дар предсказания, предоставил дрессировщик Эдгар Запашный.

Запашный опубликовал предсказание Жириновского о "войне НАТО на Украине"

В своём Telegram-канале он опубликовал видеофрагмент одного из выступлений политика.

В кадре Жириновский рассказывает, что "война будет на территории Украины", причём развяжет её НАТО, у которого в Европе нет других планов, кроме нападения на Россию:

"Напрямую они боятся, поэтому будут бомбить по периферии: Кавказ, Балканы, Ближний Восток, — говорил лидер ЛДПР. — Напрямую на Россию они не пойдут, но будут прижимать через Украину, через Белоруссию, через Прибалтику, через Кавказ".

К слову, в этом же выступлении (часть не вошла в этот фрагмент) Жириновский призвал разорвать экономические связи с прибалтийскими странами и потребовать у них вернуть земли и города, по праву принадлежащие России:

  • Клайпеду, с большой кровью отвоёванную у немцев,
  • Ригу и Нарву, где живут русские,
  • Екабпилс — это город Борисоглебск, который "зачем-то переименовали" …

Напомним, Владимир Жириновский ушёл из жизни 6 апреля в возрасте 75 лет.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Наталия Красовская
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