Возможность в очередной раз убедиться в том, что у ныне покойного Владимира Жириновского был удивительный дар предсказания, предоставил дрессировщик Эдгар Запашный.
В своём Telegram-канале он опубликовал видеофрагмент одного из выступлений политика.
В кадре Жириновский рассказывает, что "война будет на территории Украины", причём развяжет её НАТО, у которого в Европе нет других планов, кроме нападения на Россию:
"Напрямую они боятся, поэтому будут бомбить по периферии: Кавказ, Балканы, Ближний Восток, — говорил лидер ЛДПР. — Напрямую на Россию они не пойдут, но будут прижимать через Украину, через Белоруссию, через Прибалтику, через Кавказ".
К слову, в этом же выступлении (часть не вошла в этот фрагмент) Жириновский призвал разорвать экономические связи с прибалтийскими странами и потребовать у них вернуть земли и города, по праву принадлежащие России:
Напомним, Владимир Жириновский ушёл из жизни 6 апреля в возрасте 75 лет.
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В России прекрасно осознавали, что в условиях спецоперации на Украине НАТО будет оказывать Киеву военную поддержку, поэтому нашли способ извлечь из этого выгоду для себя.