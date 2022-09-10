Захарова назвала ботами критикующих празднование Дня города на фоне событий СВО

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на заявление интернет-пользовтателей, которые назвали пиром во время чумы праздничные мероприятия в честь Дня города Москвы.

Мария Захарова считает, что те, кто наводнил её Telegram-канал критическими комментариями, являются ботами.

Спекер МИДа объяснила, что на данную провокацию не стоит поддаваться.

"Это комментировать бесполезно, потому что это всё заказное, боты. Возможно, с Украины идёт. У нас вот День России был, 1 сентября — тоже не надо было песни петь? Давайте не будем поддаваться на провокации. А это провокация. Ботов сейчас почистим", — цитирует слова дипломата издание "Подъём".

Активность в комментариях на странице Захаровой началась после того, как она опубликовала видео с выступления певицы Валерии на праздновании 875-летия Москвы.

Ранее Захарова опровергла данные о намерении РФ ввести визы для украинцев.