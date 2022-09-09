Захарова опровергла данные о намерении РФ ввести визы для украинцев

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что Москва не собирается устанавливать визовый режим с Украиной.

Как объяснила дипломат, из-за этого шага возникнут сложности для граждан страны, которые спасаются в РФ от политики Киева.