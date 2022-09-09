Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что Москва не собирается устанавливать визовый режим с Украиной.
Как объяснила дипломат, из-за этого шага возникнут сложности для граждан страны, которые спасаются в РФ от политики Киева.
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Советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что изюмская группировка российской армии находится под угрозой оперативного окружения.