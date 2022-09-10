Дачники одного из садоводческих обществ в Подмосковье пожаловались, что их соседи товарищества в округе Клин возле посёлка Покровка незаконно пробурили скважину и построили водозаборный узел.
В Министерстве экологии и природопользования Московской области подтвердили, что у садоводов не было ни разрешения, ни лицензии на пользование недрами.
"В ходе надзорного мероприятия установлено, что садовое некоммерческое товарищество "Метрополитеновец" организовало работы по бурению скважины и строительству водозаборного узла. При этом лицензия на пользование недрами СНТ не получена", — пояснил в беседе с интернет-изданием "Подмосковье Сегодня" министр экологии МО Тихон Фирсов.
Фирсов подчеркнул, что в адрес СНТ направили "предостережение" и уточнил, что любое недропользование, в том числе и скважины, подлежат обязательному лицензированию.
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