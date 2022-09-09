Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев ответил на призывы США пойти на "компромиссы в реформировании" Совета Безопасности ООН.
Медведев резко отреагировал на намерение Америки отказаться от сохранения "статуса-кво" в ООН.
"Компромиссы бывают разные. Если речь идёт о попытке взлома полномочий постоянных членов Совбеза, предпринимаемой США в зоологическом антироссийском угаре, то тут они замучаются пыль глотать", — написал экс-президент России в своём микроблоге.
Российский политик предсказал ООН незавидную судьбу Лиги Наций, которая "обанкротилась".
Ранее Дмитрий Медведев ответил на призыв председателя Европарламента Жозепа Борреля признать Россию фашистским государством.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что изюмская группировка российской армии находится под угрозой оперативного окружения.