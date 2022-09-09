Медведев догадался о планах США в Совбезе ООН: "Замучаются пыль глотать"

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев ответил на призывы США пойти на "компромиссы в реформировании" Совета Безопасности ООН.

Медведев резко отреагировал на намерение Америки отказаться от сохранения "статуса-кво" в ООН.

"Компромиссы бывают разные. Если речь идёт о попытке взлома полномочий постоянных членов Совбеза, предпринимаемой США в зоологическом антироссийском угаре, то тут они замучаются пыль глотать", — написал экс-президент России в своём микроблоге.

Российский политик предсказал ООН незавидную судьбу Лиги Наций, которая "обанкротилась".

Ранее Дмитрий Медведев ответил на призыв председателя Европарламента Жозепа Борреля признать Россию фашистским государством.