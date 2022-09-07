Эксперт: сроки рассмотрения заявок на шенгенские визы вырастут до 45 дней

Доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин заявил, что решение Еврокомиссии заморозить облегчённый визовый режим с Россией может привести к увеличению срока рассмотрения заявок на визы от россиян до 3-4 недель.

"Не думаю, что сроки рассмотрения заявок на шенгенские визы увеличатся до 45 дней. Скорее всего, они будут зависеть о загруженности каждого конкретного консульства. Очевидно, в среднем это будет около трёх-четырёх недель", — сказал Топорнин в беседе с Радио 1.

По его словам, инициатива Еврокомиссии отрицательно скажется на турпотоке. Теперь россиянам нужно будет планировать свою поездку в Европу сильно заранее, поскольку есть риск не получить визу своевременно.

Если раньше граждане РФ не имели проблем с получением многолетних виз, то теперь они будут выдаваться в исключительных случаях, добавил Топорнин.