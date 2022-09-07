Бывший солист группы "Наутилус Помпилиус" Вячеслав Бутусов на Восточном экономическом форуме спел свой хит про Америку из фильма "Брат 2". На сцене с ним был глава ВТБ Андрей Костин.
Бутусов выступил перед участками ВЭФ с песней "Гудбай, Америка". Андрей Костин принимал в концертном номере непосредственное участие — он стоял рядом с артистом, подпевал и пританцовывал.
Костин — глава российского банка ВТБ. С 2018 года банкир попал пол санкции США, а в 2019 году против него ввела санкционные меры Канада. После начала спецоперации на Украине имя Костина внесли в санкционный список ЕС.
Осенью 2021 года рок-музыканта Вячеслава Бутусова наградили орденом РПЦ.
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