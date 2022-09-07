Бутусов в компании главы ВТБ исполнил песню "Гудбай, Америка" на ВЭФ

Бывший солист группы "Наутилус Помпилиус" Вячеслав Бутусов на Восточном экономическом форуме спел свой хит про Америку из фильма "Брат 2". На сцене с ним был глава ВТБ Андрей Костин.

Бутусов выступил перед участками ВЭФ с песней "Гудбай, Америка". Андрей Костин принимал в концертном номере непосредственное участие — он стоял рядом с артистом, подпевал и пританцовывал.

Костин — глава российского банка ВТБ. С 2018 года банкир попал пол санкции США, а в 2019 году против него ввела санкционные меры Канада. После начала спецоперации на Украине имя Костина внесли в санкционный список ЕС.

Осенью 2021 года рок-музыканта Вячеслава Бутусова наградили орденом РПЦ.