Рок-музыканта Вячеслава Бутусова наградили орденом РПЦ

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился с поздравительным словом к лидеру рок-группы "Наутилус Помпилиус" Вячеславу Бутусову. Артисту, который празднует 60-летний юбилей, вручили орден Серафима Саровского III степени "за участие в различных общественных и благотворительных проектах".

Патриарх Кирилл подчеркнул, что имя Бутусова хорошо известно как в России, так и за её пределами.

"Вы затрагиваете такие вечные темы, как добро и зло, говорите о правде и справедливости, предлагаете слушателям задуматься над самыми важными для каждого человека вопросами бытия", — сообщает пресс-служба Русской православной церкви.

Глава Русской Православной Церкви отмечает, что музыкант участвует в различных общественных и благотворительных проектах, в том числе и тех, которые проходили при участии РПЦ.

Вячеслав Бутусов родился 15 октября 1961 года в Красноярске. Популярность ему принесла группа "Наутилус Помпилиус", которую он сам основал.

Бутусову ранее присвоили звание заслуженного артиста РФ, он также награждён орденом "За заслуги перед Отечеством".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.