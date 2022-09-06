Эксперт в области безопасности, военный аналитик Игорь Герасимов в беседе с Pravda.Ru высказался о возможной поездке Владимира Путина в Донбасс.
Дмитрий Песков объяснил, что поездка Владимира Путина в Донбасс состоится, когда придёт время.
Эксперт в области безопасности, военный аналитик Игорь Герасимов считает, что такой визит может состояться не раньше ноября-декабря.
"Пока ещё и Зеленский демонстрирует полную решимость на Донбассе. Идут обстрелы Запорожской атомной станции. На Херсонском и Криворожцком направлениях идут контрнаступления ВСУ. Не время для этого", — выразил своё мнение Герасимов.
Эксперт считает, что к ноябрю угроза провокаций в отношении президента РФ снизится.
"Ещё неизвестно, состоятся ли сейчас выборы. Потому что Донбасс до конца не зачищен. Мы территории не взяли. Какой смысл? А на Херсонском направлении там контрнаступление ВСУ. Они вкрались в нашу оборону и пока идут бои. Мы, конечно, победим, но пока ещё все очень горячо", — объяснил военный аналитик.
Ранее Песков объяснил, что речи о встрече Зеленского и Путина пока не идёт.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Захват бойцами ВСУ села Высокополье в Херсонской области "ничего не даст". Оно переходило из рук в руки с марта.