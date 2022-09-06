Военный аналитик о поездке Путина в ДНР: "Какой смысл? Мы территории не взяли"

Эксперт в области безопасности, военный аналитик Игорь Герасимов в беседе с Pravda.Ru высказался о возможной поездке Владимира Путина в Донбасс.

Дмитрий Песков объяснил, что поездка Владимира Путина в Донбасс состоится, когда придёт время.

Эксперт в области безопасности, военный аналитик Игорь Герасимов считает, что такой визит может состояться не раньше ноября-декабря.

"Пока ещё и Зеленский демонстрирует полную решимость на Донбассе. Идут обстрелы Запорожской атомной станции. На Херсонском и Криворожцком направлениях идут контрнаступления ВСУ. Не время для этого", — выразил своё мнение Герасимов.

Эксперт считает, что к ноябрю угроза провокаций в отношении президента РФ снизится.

"Ещё неизвестно, состоятся ли сейчас выборы. Потому что Донбасс до конца не зачищен. Мы территории не взяли. Какой смысл? А на Херсонском направлении там контрнаступление ВСУ. Они вкрались в нашу оборону и пока идут бои. Мы, конечно, победим, но пока ещё все очень горячо", — объяснил военный аналитик.

Ранее Песков объяснил, что речи о встрече Зеленского и Путина пока не идёт.