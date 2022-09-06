Песков: речи о встрече Зеленского и Путина пока не идёт

Для организации встречи президента России Владимир Путина и лидера Украины Владимира Зеленского нужно построить фундамент договоренностей. Пока об этом не идёт речи, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью "Известиям".

Он объяснил, что условия встречи двух лидеров не поменялись, и встреча ради встречи никому не нужна.

Ранее Песков высказался о возможности поездки Путина в Донбасс.