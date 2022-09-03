Политик Дмитрий Гудков прокомментировал решение Минюста РФ присвоить статус иноагента украинскому журналисту Дмитрию Гордону*.
Бывший депутат Госдумы РФ обратил внимание на то, что иноагентами теперь объявляют граждан других стран.
"Суметь признать иноагентом в России гражданина Украины Гордона — безусловный успех минюста РФ. На месте Байдена я бы занервничал", — сказал Гудков.
Сам Дмитрий Гордон заявил, что он оказался в хорошей компании. Ему польстило то, что вместе с ним статус иноагента получили Андрей Макаревич**, Михаил Шац***, Екатерина Гордеева****.
*** признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 02.09.2022. Росфинмониторинг 06.04.2022 г. внёс украинского журналиста в российский реестр террористов и экстремистов.
** признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 02.09.2022
*** признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 02.09.2022
**** признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 02.09.2022
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