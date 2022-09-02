В Министерстве юстиции РФ назвали новые имена иноагентов. В "чёрный список" внесли Андрея Макаревича*, Михаила Шаца**, Дмитрия Гордона***, Катерину Гордееву**** и других лиц.
Лидер группы "Машина времени" признан иноагентом. Компанию ему составил Михаил Шац, супруга которого Татьяна Лазарева***** получила данный статус в июле.
Они и ещё несколько личностей будут обязаны помечать исходящую информацию специальной формой и составлять отчёты о своей деятельности.
* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 02.09.2022
** признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 02.09.2022
*** признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 02.09.2022. Росфинмониторинг 06.04.2022 г. внёс украинского журналиста в российский реестр террористов и экстремистов.
**** признана иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 02.09.2022
*****признана иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 22.07.2022.
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