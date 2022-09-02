Минюст пополнил список иноагентов: Макаревич*, Шац**, Гордон***

В Министерстве юстиции РФ назвали новые имена иноагентов. В "чёрный список" внесли Андрея Макаревича*, Михаила Шаца**, Дмитрия Гордона***, Катерину Гордееву**** и других лиц.

Лидер группы "Машина времени" признан иноагентом. Компанию ему составил Михаил Шац, супруга которого Татьяна Лазарева***** получила данный статус в июле.

Они и ещё несколько личностей будут обязаны помечать исходящую информацию специальной формой и составлять отчёты о своей деятельности.

* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 02.09.2022

** признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 02.09.2022

*** признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 02.09.2022. Росфинмониторинг 06.04.2022 г. внёс украинского журналиста в российский реестр террористов и экстремистов.



**** признана иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 02.09.2022

*****признана иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 22.07.2022.