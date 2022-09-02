Башкирские родители жалуются, что их дети по 1,5 часа ждут начала уроков

Жители башкирских посёлков выразили возмущение работой школьного автобуса, из-за которого их дети вынуждены вставать в 5:30 утра, а потом полтора часа сидеть в школе, дожидаясь начала занятий.

Как пишет mkset.ru, плохо приходится школьникам из посёлка Верный, которые из-за неудачного расписания автобуса не высыпаются, а потом приезжают в школу на полтора часа раньше остальных учеников.

"Почему моя дочь должна вставать в 5:30 утра, чтобы на 1,5 часа раньше приехать в школу? Во сколько должна ложиться спать моя дочь, чтобы выспаться? — спрашивают родители в соцсетях.

Чтобы решить проблему, мамы и папы живущих в посёлке школьников попросили главу республики запустить дополнительный автобус для их детей.