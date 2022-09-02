Жители башкирских посёлков выразили возмущение работой школьного автобуса, из-за которого их дети вынуждены вставать в 5:30 утра, а потом полтора часа сидеть в школе, дожидаясь начала занятий.
Как пишет mkset.ru, плохо приходится школьникам из посёлка Верный, которые из-за неудачного расписания автобуса не высыпаются, а потом приезжают в школу на полтора часа раньше остальных учеников.
"Почему моя дочь должна вставать в 5:30 утра, чтобы на 1,5 часа раньше приехать в школу? Во сколько должна ложиться спать моя дочь, чтобы выспаться? — спрашивают родители в соцсетях.
Чтобы решить проблему, мамы и папы живущих в посёлке школьников попросили главу республики запустить дополнительный автобус для их детей.
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