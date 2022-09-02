"Мусорный коллапс" в Хакасии продолжится, регион остался без дотаций из Москвы

Российские власти выделили десяткам регионов страны полтора миллиарда рублей для покупки новых мусорных контейнеров. Хакасия осталась без денег.

Всё больше субъектов РФ переходит на раздельный сбор мусора, поэтому из бюджета выделяются значительные финансы для субсидий регионам. Деньги получат Башкирия, Чечня, Брянская область и несколько областей в Сибири.

Хакасия не стала подавать заявку на бюджетное финансирование, пояснили в Министерстве природы региона. Правила конкурса подразумевали, что в субъекте федерации уже имеется мусороперерабатывающий завод, а в Хакасии его строительство закончится только через два года, поясняет издание newkhakasiya.online.