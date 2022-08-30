В России предложили увеличить материнский капитал

Депутаты от партии "Справедливая Россия — За правду" намерены внести уже сегодня на рассмотрение в Госдуму страны законопроект, который позволит увеличить выплаты по материнскому капиталу.

Кроме того, парламентарии предлагают сделать выплату бессрочной.

Так, на второго ребёнка сумму намерены увеличить с 693 тыс. рублей до 933 тыс. рублей и установить выплату за третьего в размере в 1,399 млн рублей.

"Федеральным законом предлагается с 1 января 2023 года сделать меры господдержки семей, имеющих детей, бессрочными; выплачивать материнский капитал женщинам, родившим (усыновившим) третьего ребёнка вне зависимости от того, пользовались ли они ранее правом на дополнительные меры господдержки", — цитируют выдержку из законопроекта "Известия".