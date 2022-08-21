Политолог Светов: Дарья Дугина могла погибнуть вместо своего отца

Политолог Юрий Светов высказал свои предположения по поводу того, почему могла погибнуть дочь философа Александра Дугина Дарья.

Эксперт полагает, что причин у этой трагедии может быть две: объектом злоумышленников изначально мог быть отец Дугиной, и в этом случае её гибель была случайной.

"К сожалению, в таких покушениях не раз бывали примеры, когда целью был один, а страдал другой человек", — сказал Светов в беседе с "Известиями".

Либо же целью преступников была сама Дарья — в этом случае её убийство могла стать местью за политическую позицию девушки и её отца, и поддержку ими спецоперации на Украине.

"Кто мог это сделать? Знаете, начинаешь ведь сопоставлять, кто использует такие технологии. Ведь только что была попытка покушения на мэра Мариуполя. И как бы тоже метод подрыва использовался. Это вполне может ложиться в общую канву запугать тех, кто поддерживает цели и задачи специальной военной операции на Украине. Вот им и могли отомстить", — поделился своим мнением политолог.