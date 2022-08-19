Власти отказались ремонтировать дом, повреждённый от взрывов в Крыму

Власти не посчитали нужным ремонтировать дом, частично разрушенный от взрывов на аэродроме Саки в Крыму. Владелец недвижимости пытается добиться справедливости.

В районной администрации объяснили, что это строение формально не считается жилым. По данной причине компенсировать разрушения собственнику дома, расположенного в районе дачного кооператива, власти не будут. Отмечается, что люди живут там "как в гостиницах", чтобы скрывать налоги.

"Если у человека есть жилой дом, он там прописан, у него должны быть документы. А если человек хочет получить компенсацию за что-то другое, что не считается жилым домом, — ну простите", — цитирует слова представителей районной администрации издание "Подъём".

Если у владельца повреждённой недвижимости другого жилья нет, то ему рекомендуют отстаивать свои права в суде.

Сам собственник частично разрушенного дома по имени Александр уверяет, что не использовал недвижимость в коммерческих целях. Он отмечает, что проживал в доме постоянно, и что постройка официально узаконена.

"Никакого самостроя или отступления от закона нет”, — рассказал Александр Telegram-каналу "Кровавая барыня".

Руководитель Крыма Сергей Аксёнов рассказал, что в результате взрывов в Новофёдоровке погиб один человек.