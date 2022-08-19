Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Военкор Котенок: "Офицеры России" оказывают помощь ВС ДНР в розыске диверсантов
Аналитик Михайлов: в случае прямой угрозы Россия пустит в ход весь арсенал
Кедми: Зеленский не понял, предложение Эрдогана насчёт Харькова было не для него
Кандидат в премьеры Британии призвал запретить Путину посещать саммит G20
Евсеев рассказал об освобождении Донбасса: оборона ВСУ уже прорывается
Норин: если Россия не разгромит ВСУ быстро, центр Европы превратится в Сирию
Эксперт Васильев: США разжигают конфликт на Украине, чтобы подставить Европу
Кулеба о желании Германии запустить "Северный поток": Наркотическая зависимость
Кедми: Россия заставила США скрипеть зубами привлечением армий КНР и Индии

Власти отказались ремонтировать дом, повреждённый от взрывов в Крыму

Общество

Власти не посчитали нужным ремонтировать дом, частично разрушенный от взрывов на аэродроме Саки в Крыму. Владелец недвижимости пытается добиться справедливости.

Власти отказались ремонтировать дом, повреждённый от взрывов в Крыму

В районной администрации объяснили, что это строение формально не считается жилым. По данной причине компенсировать разрушения собственнику дома, расположенного в районе дачного кооператива, власти не будут. Отмечается, что люди живут там "как в гостиницах", чтобы скрывать налоги.

"Если у человека есть жилой дом, он там прописан, у него должны быть документы. А если человек хочет получить компенсацию за что-то другое, что не считается жилым домом, — ну простите", — цитирует слова представителей районной администрации издание "Подъём".

Если у владельца повреждённой недвижимости другого жилья нет, то ему рекомендуют отстаивать свои права в суде.

Сам собственник частично разрушенного дома по имени Александр уверяет, что не использовал недвижимость в коммерческих целях. Он отмечает, что проживал в доме постоянно, и что постройка официально узаконена.

"Никакого самостроя или отступления от закона нет”, — рассказал Александр Telegram-каналу "Кровавая барыня".

Руководитель Крыма Сергей Аксёнов рассказал, что в результате взрывов в Новофёдоровке погиб один человек.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
Популярное
Силовые структуры
Бородай заявил, что союзные войска уже бьют армию Польши в Херсонской области

Польша принимает активное участие в украинском конфликт, заявил депутат.

Бородай заявил, что союзные войска уже бьют армию Польши в Херсонской области
Генсек НАТО Столтенберг пригрозил Сербии введением войск в Косово
Мир. Новости мира
Генсек НАТО Столтенберг пригрозил Сербии введением войск в Косово
Мир. Новости мира
Newsweek: Третья мировая война началась — США уже убивают российских детей
Мир. Новости мира
The New York Post: слова Путина о США встревожили Вашингтон
Любовь Степушова Напрашивается асимметричный ответ Прибалтике: ввод безвиза в Россию Любовь Степушова Ольга Лебедева Гаджеты на Android не падут жертвами кибервойны Ольга Лебедева Сергей Лебедев Польша засматривается на Львов: порвут ли Украину на британский флаг Сергей Лебедев
Силовые структуры
Ходаковский: "Одна из главных бед армии — паника перед негативными докладами"
Силовые структуры
Военный эксперт: вопрос уничтожения ВСУ решён
Договорились быстро: Пхеньян готов отправить первую тысячу рабочих в Донецк
Мир. Новости мира
Договорились быстро: Пхеньян готов отправить первую тысячу рабочих в Донецк
Последние материалы
Власти отказались ремонтировать дом, повреждённый от взрывов в Крыму
Аналитик Михайлов: в случае прямой угрозы Россия пустит в ход весь арсенал
Военкор Котенок: "Офицеры России" оказывают помощь ВС ДНР в розыске диверсантов
Напрашивается асимметричный ответ Прибалтике: ввод безвиза в Россию
Кедми: Зеленский не понял, предложение Эрдогана насчёт Харькова было не для него
Кандидат в премьеры Британии призвал запретить Путину посещать саммит G20
Евсеев рассказал об освобождении Донбасса: оборона ВСУ уже прорывается
Норин: если Россия не разгромит ВСУ быстро, центр Европы превратится в Сирию
Эксперт Васильев: США разжигают конфликт на Украине, чтобы подставить Европу
Кулеба о желании Германии запустить "Северный поток": Наркотическая зависимость
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников